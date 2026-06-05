Губернатор: II очередь тепличного комплекса «Иванисово» запустят в Электростали

В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров ООО «Центральный маркет» Юлия Серых подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026. Вторую очередь тепличного комплекса «Иванисово» планируют запустить на территории городского округа Электросталь в 2029 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«С 2014 года объемы тепличного производства в Подмосковье увеличились в 28 раз. В 2025-м в закрытом грунте было выращено 132 тыс. тонн овощей — это лучший показатель в стране. Мы рады, что наши сельхозпроизводители из года в год продолжают наращивать объемы, расширяться», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что компания «Центральный маркет» планирует запустить вторую очередь современного агрокомплекса «Иванисово» в Электростали. Это позволит увеличить объем производства овощей с 16 до 25,5 тыс. тонн. Рост произойдет не только за счет расширения площадей, но и благодаря внедрению новейших технологий. В теплицах будет установлена LED-подсветка, что положительно скажется на урожайности. Инвестиции в проект составят около 11 млрд рублей, будет создано 250 новых рабочих мест.

ООО «Центральный маркет» выпускает томаты и огурцы под брендом «Иванисово». Овощи выращены в теплицах агрокомплекса. После запуска II очереди в 2029 году компания планирует не только нарастить выпуск томатов, но и начать выращивание салата.

Председатель совета директоров ООО «Центральный маркет» Юлия Серых рассказала, что компания рассматривает II очередь как стратегическое развитие действующего комплекса — с фокусом на современные технологии, эффективность и увеличение объема локальной продукции для региона.

По ее словам, ООО «Центральный маркет» высоко оценивает инвестиционный климат Московской области. Для компании регион является ключевым рынком сбыта с развитой инфраструктурой и понятным взаимодействием с органами власти.

Компания «Центральный маркет» использует современные технологии и комплексный подход. В теплицах работает система управления микроклиматом, досвечивания и туманообразования, капельный полив, реализуется адресная подкормка CO2, используются цифровые платформы и видеоаналитика. А благодаря собственной логистике предприятие осуществляет бесперебойные поставки своей продукции в торговые сети.

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