Подмосковье представило «НейроЮриста» на ПМЭФ-2026

Презентация ИИ-системы «НейроЮрист» прошла на стенде Московской области в рамках ПМЭФ-2026. Разработку, которая автоматизирует анализ изменений в законодательстве и подготовку проектов нормативных актов, представили гостям форума, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«НейроЮрист» превращает многочасовую юридическую работу в автоматизированный процесс. Система самостоятельно собирает старую и новую редакции закона, находит нужный региональный акт и мгновенно показывает, какие положения изменились, добавлены или утратили силу.

ИИ анализирует документы с учетом контекста и указывает, какие абзацы регионального акта противоречат федеральному законодательству. После этого ИИ-агент формирует готовый юридически выверенный проект нового нормативного правового акта.

По данным ведомства, на мониторинг изменений в законодательстве в реальном времени системе требуется 2–3 минуты. Подготовка проекта документа занимает до 7 минут, а срок согласования внутри системы сокращается до 30 минут. В результате путь от изменений в федеральном законе до готового регионального проекта занимает считанные минуты и позволяет минимизировать ошибки из-за человеческого фактора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.