Авиационное сообщение в аэропортах Московского региона возобновили

Авиационное сообщение в аэропортах Московского региона полностью восстановили на фоне непогоды. Аэропорты отправляют и принимают рейсы в стандартном режиме, сообщает Mash .

Воздушные гавани Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково обслужили 603 самолета. 214 из них в Шереметьево.

Там за последние два часа приняли 143 рейса и отправили 52. Клиентам авиакомпаний выдали все чемоданы. Также им предоставили около 25 тыс. бутылок с водой, перекус и надувные матрасы.

С территории аэропорта Шереметьево вывезли примерно один млн кубометров снега. Он выпал за сутки на фоне циклона «Фрэнсис».

Утром аэропорт Шереметьево закрыли на прилет до 10:00. Самолеты на вылет отправляли без перебоев.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявлял, что мощнейший за 56 лет снежный армагеддон обрушился на Москву 9 января. Тогда выпало 22 мм осадков или 42% от месячной нормы.

9 января 2026 года Москва побила рекорд 1976-го по объему осадков. В тот день в столице выпало 12,9 мм снега.

