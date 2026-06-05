Ветеринар предупредила об опасности сумок для собак

Ветеринар Наталья Зуева призвала не носить маленьких собак в сумках во время долгих прогулок по магазинам. Это может навредить сосудам, суставам и вызвать перегрев, сообщает «Абзац» .

Кандидат биологических наук Наталья Зуева заявила, что собаке любого размера нужно достаточно двигаться. По ее словам, длительное ограничение подвижности может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Дамочкам, которые любят гулять подолгу по магазинам с собачками в модных сумках или рюкзаках, я не советую этого делать. Собака, будь она большая или маленькая, обязательно должна достаточно много двигаться. Можно попробовать человеку сесть в мешок на несколько часов, последствия для здоровья будут неизбежны из-за колоссального стресса и физической нагрузки на сосуды. У собачек могут возникнуть проблемы с кровообращением, перегревом, сосудистые заболевания или заболевания опорно-двигательного аппарата», — заявила эксперт.

Специалист пояснила, что животное можно держать на руках только недолго и при условии, что ему комфортно. Максимальное время такого ограничения — 15–30 минут. В остальное время собака должна свободно передвигаться.

Кинолог Владимир Голубев ранее говорил, что собака может дрожать не только от холода или страха. Причиной бывает нарушение эндокринной системы, поэтому такие признаки нельзя игнорировать или лечить самостоятельно.

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