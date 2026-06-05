Путин: мир переживает крупнейшую структурную трансформацию

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что сейчас мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, сообщает РИА Новости .

«Причем такая трансформация — это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития», — заявил глава государства.

Также российский лидер отметил, что суверенная страна не может быть закрытой. Он заявил о важности наращивания связей с зарубежными партнерами.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Это ежегодный форум, который проводят с 1997 года. С 2006 года в нем участвует президент.

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