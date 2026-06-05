Путин: мир переживает крупнейшую структурную трансформацию
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Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что сейчас мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, сообщает РИА Новости.
«Причем такая трансформация — это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития», — заявил глава государства.
Также российский лидер отметил, что суверенная страна не может быть закрытой. Он заявил о важности наращивания связей с зарубежными партнерами.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Это ежегодный форум, который проводят с 1997 года. С 2006 года в нем участвует президент.
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