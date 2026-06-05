Подруга рассказала о планах убитой беременной москвички

Подруга 28-летней беременной женщины, убитой в Москве, рассказала о ее творческих проектах и планах на встречу, сообщает «Вечерняя Москва» .

Тело беременной женщины нашли 4 июня в квартире на Алтайской улице. Следователи возбудили уголовное дело и задержали знакомого погибшей.

«Мы с ней дружили, периодически общались и делали совместные проекты по творчеству. Мы последний раз списывались в апреле по поводу творчества и планировали встретиться. О личном не болтали — как раз хотели увидеться и поболтать», — рассказала девушка.

Задержанный пришел в гости к потерпевшей, поссорился с ней и задушил. В момент преступления мужчина был пьян.

После убийства подозреваемый лег спать. Проснувшись, он сообщил о случившемся в полицию.

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