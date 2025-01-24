Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 19 бросков

Российский хоккеист Александр Овечкин на 56-й минуте матча против «Сиэтла» забил очередную шайбу, которая сократила его отставание от рекорда Уэйна Грецки до 19 бросков, сообщает Sport24 .

Еще до гола Овечкина «Кэпиталз» вели со счетом 2:0 благодаря успешным действиям Алексея Протаса, записавшего на свой счет 20-й гол, и точному броску Итена Франка.

Особенно примечательным этот день стал для Рихарда Паника, ставшего свидетелем исторического момента — Александр Овечкин приблизился к легендарному достижению Уэйна Гретцки, забросив свою 22-ю шайбу в текущем сезоне. Теперь разрыв между ними составляет всего 19 голов, а до собственного рекорда Овечкину осталось каких-то 20 шайб. При благоприятном развитии событий этот рубеж может быть достигнут уже в нынешнем сезоне.

В недавнем интервью нападающий «Локомотива» Рихард Паник поделился своими теплыми воспоминаниями об Овечкине и рассказал о своем интересе к его достижениям. Несмотря на то, что после отъезда из НХЛ Паник перестал активно следить за лигой, он признался, что теперь специально отслеживает результаты матчей «Вашингтон Кэпиталз», чтобы узнать об успехах своего бывшего партнера по команде.

Ранее Овечкин забил свой исторический гол в матче с «Нэшвилл Предаторз». После этого в его копилке оказалась еще одна шайба. Позднее успехи Овечкина прокомментировал президент США Дональд Трамп, после чего российский хоккеист признался, что ему приятно такое внимание от американского лидера.