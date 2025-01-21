Овечкин прокомментировал слова Трампа о нем
Овечкину стало приятно после слов Трампа о нем
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Российский хоккеист и капитан американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил президента США Дональда Трампа за оценку его игры, сообщает ТАСС.
«Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — сказал Овечкин, комментируя отзыв Трампа.
Ранее американский лидер назвал российского хоккеиста «великим игроком».
Овечкину осталось забить 20 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Грецки.