Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 20 шайб

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче против команды «Оттава Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Чемпионат» .

Шайба Овечкина принесла «Кэпиталз» победу в овертайме и стала 874-й для россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, Ови сократил отставание до рекорда известного канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола) до 20 шайб.

Всего за карьеру в регулярных сезонах НХЛ Александр Овечкин набрал 1583 очка, в том числе 709 результативных передач.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open, обыграв представительницу Польши Магдалену Френх. Встреча с продолжалась 1 час 57 минут и завершилась с результатом 6:2, 1:6, 6:2.