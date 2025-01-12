Александр Овечкин забил исторический гол в матче с «Нэшвилл Предаторз»

В матче с «Нэшвилл Предаторз» лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг впечатляющих результатов. Он забил 20-й гол в текущем сезоне НХЛ, который стал историческим, сообщает РБК .

Легендарное достижение канадского хоккеиста Горди Хоу, который на протяжении 22-х сезонов забивал более 20 шайб, теперь разделил российский форвард — Овечкин стал вторым игроком в истории лиги с подобной серией в 20 сезонах.

Примечательно, что до абсолютного рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по общему числу заброшенных шайб Александру осталось преодолеть отметку всего в 21 гол. Повторить рекорд или установить собственный у Овечкина будет шанс весной 2025 года.

Что касается матча против «Нэшвилла», новичок «Вашингтон Кэпиталз» Эван Фрэнк забросил решающую шайбу, он довел свой бомбардирский счет до двух очков в двух играх НХЛ. Его первое результативное действие — голевой пас — случилось в дебютном матче. Несмотря на то, что «хищники» в какой-то момент смогли восстановить равновесие, подопечные Карбери не дрогнули. В заключительной трети встречи «столичные» разгромили соперника, установив окончательный счет 4:1 в свою пользу.