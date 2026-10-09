Боец с позывным Мэджик рассказал о работе российских беспилотников в Орехове

Оператор беспилотников 42-й дивизии с позывным Мэджик рассказал военкору Владу Андрице о поиске целей в Орехове Запорожской области, сообщает RT .

По словам военнослужащего, российские дроны впервые залетели в Орехов в апреле 2025 года. Мэджик был одним из первых, кто заходил в город.

«Никто тогда не думал, что мы так далеко сможем залететь», — рассказал боец.

Операторы искали точки взлета украинских дронов и артиллерийские орудия. По словам Мэджика, они начали активно наблюдать за городом в октябре–ноябре прошлого года. Военнослужащий также рассказал о проникновении в Новоданиловку: он утверждает, что украинские силы об этом не знали.

По утверждению Мэджика, сейчас украинские расчеты беспилотников укрываются на опорных пунктах за Преображенкой. Он заявил, что после обнаружения этих позиций российские силы наносят по ним удары фугасными авиационными бомбами.

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