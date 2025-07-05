В Сене разрешили купаться впервые за 102 года

В Париже для местных жителей случилось значимое событие. В реке Сене разрешили купаться впервые за 102 года, сообщает SHOT .

Теперь в столице Франции для горожан и гостей города работают три пляжа: у собора Нотр-Дам-де-Пари, недалеко от Эйфелевой башни, а также в восточной части города.

По информации местных СМИ, затраты на очищение Сены составили 1,4 млрд евро. Длина реки составляет 776 км.

К 60-м годам ХХ века Сена настолько была загрязнена, что она стала практически мертвой. Была проделана большая работа для ее очищения. В 2009 году в Сену вернулся атлантический лосось, а теперь там купаются люди.