МОК после мировой реакции на открытие Игр-2024 удалил из YouTube видео с церемонии

МОК удалил из YouTube видео с главными моментами открытия Олимпиады в Париже

Международный Олимпийский комитет удалил со своего YouTube-канала лучшие моменты с церемонии открытия летних Игр в Париже после того, как мировое сообщество осудило организаторов соревнований за пародию на «Тайную вечерю».

Ролик с лучшими моментами церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 провисел на канале всего сутки, собрав почти 400 тыс. просмотров. В настоящее время ролик невозможно посмотреть на официальном YouTube-канале МОК в связи с его удалением правообладателем.

Церемония открытия Олимпийских игр в 2024 году состоялась 26 июля в столице Франции. Мероприятие впервые проводили вне стадиона — на фоне достопримечательностей Парижа. После того, как зрителям представили пародию на «Тайную вечерю», на организаторов обрушилась критика со всех сторон.

Сценку в исполнении трансгендеров и трансвеститов не оценил предприниматель Илон Маск, назвав ее «вопиющим неуважением к христианам». Вслед за ним Епископат Франции высказался против подобных постановок. Фигурист Илья Авербух назвал церемонию открытия Игр бесовщиной.