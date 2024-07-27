«Издевательства над христианами»: Епископат Франции об открытии Олимпиады

Епископат Франции не оценил пародию на «Тайную вечерю», которую показали на открытии летних Олимпийских игр в Париже, заявив, что эта миниатюра является ничем иным, как «издевательством над христианами», сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro.

Конференция епископов Франции выразила сожаление, что зрителям пришлось увидеть «Тайную вечерю» с участием бородатой женщины. Епископат также поблагодарил представителей других конфессий, выразивших солидарность в данном вопросе.

«Мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые возмущены провокационностью определенных сцен. Мы хотим, чтобы они поняли, что празднование Олимпийских игр разворачивается далеко за пределами идеологических предубеждений нескольких авторов», — говорится в сообщении французского епископата.

После того, как «Тайную вечерю» на церемонии открытия Олимпиады исполнили трансвеститы и трансгендеры, итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано попросил убежища в России. Представитель СМИ заявил, что не хочет быть частью такого шоу.