Итальянский журналист попросил убежище в РФ после церемонии открытия Олимпиады

Журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано из Италии попросил у России убежища после того, как увидел церемонию открытия Игр в Париже, сообщает РЕН ТВ .

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — заявил Джулиано в соцсети X.

Предположительно, журналист возмутился миниатюрой «Тайная вечеря», которую на церемонии исполнили трансвеститы и трансгендеры.

Данная сцена вызвала гнев общественности по всему миру. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал ее «вопиющим неуважением к христианам». А в Греции высказались, что такая пародия — это крах цивилизации.