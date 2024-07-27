Илон Маск: открытие Олимпиады стало вопиющим неуважением к христианам

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Американский предприниматель Илон Маск назвал церемонию открытия Олимпийских игр во Франции вопиющим неуважением к христианам из-за того, что трансвеститы изображали тайную вечерю, сообщает «Газета.ру».

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — отметил Маск.

Впервые в истории Олимпиад церемония состоялась не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города. Атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг.

Ранее сцены открытия Олимпиады во Франции возмутили общественность в Греции. Там назвали пародию на тайную вечерю крахом цивилизации.