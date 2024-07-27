«Пародия на тайную вечерю»: в Греции раскритиковали открытие Олимпиады

В Греции навали крахом западной Европы и христианской культуры сцены открытия Олимпиады во Франции, пишет РИА Новости со ссылкой на портал pronews.gr.

«Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе — трансвеститы изображали тайную вечерю», — указано в публикации.

В статье приводится мнение депутата Европарламента Марион Марешаль. Политик назвала открытие игр «пародией на тайную вечерю».

«Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», — написала она в своей публикации в соцсети по итогам семейного просмотра трансляции церемонии в Париже.

Ранее сообщалось, что организаторы игр подняли флаг Олимпиады «вверх тормашками».