Олимпийский флаг в Париже вывесили вниз головой

Олимпийский флаг на открытии Игр в Париже повесили в перевернутом виде

Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде, пишет ТАСС .

Агентство не приводит подробности события, указав, что флаг перевернули вверх ногами.

Об этом также пишут в соцсетях, публикуя фотографии с церемонии открытия.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Россию отстранили от участия в Играх, но15 российских спортсменов все же прошли квалификацию и были приглашены на соревнования.