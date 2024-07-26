«Наши в Париже»: когда и за какими россиянами следить на Олимпиаде-2024

15 спортсменов представляют Россию на Олимпийских играх в столице Франции. Несмотря на то, что россияне в этот раз выступают в нейтральном статусе, за ними можно и нужно следить. Sports.ru подготовил памятку, которая обязательно пригодится.

Пловец Евгений Сомов. 27 июля, 12:00 — предварительные заплывы на 100 м брассом; 22:15 — полуфинал (если попадет). 28 июля, 22:54 — финал.

Глеб Сырица, велоспорт. 27 июля, 17:34 — гонка с раздельным стартом. 3 августа, 12:00 — групповая гонка.

Тамара Дронова, велоспорт. 27 июля, 15:30 — гонка с раздельным стартом. 4 августа, 15:00 — групповая гонка.

Алена Иванченко, велоспорт. 4 августа, 15:00 — групповая гонка.

Анжела Бладцева, батут. 2 августа, 13:00 — квалификация, 14:50 — финал.

Олеся Ромасенко, гребля на байдарках и каноэ. 8 августа, 11:30 — предварительный раунд в каноэ-одиночке на 200 м, 13:40 — четвертьфиналы, 10 августа, 12:40 — полуфиналы, 14:50 — финалы.

Алексей Коровашков и Захар Петров участвуют гребле на байдарках и каноэ. 6 августа, 11:30 — предварительный раунд в каноэ-двойке на 500 м, 14:50 — четвертьфиналы. 7 августа, 12:40 — предварительный раунд в каноэ-одиночке на 1000 м, 15:40 — четвертьфиналы. 8 августа, 12:20 — полуфиналы в каноэ-двойке на 500 м, 14:30 — финалы. 9 августа, 12:30 — полуфиналы в каноэ-одиночке на 1000 м, 14:50 — финалы.

Самая большая команда россиян — теннисисты: Даниил Медведев, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер, Елена Веснина. 27 июля — 4 августа: с 13 часов 27 июля стартуют матчи в одиночках (все, кроме Весниной) и мужских парах (Медведев/Сафиуллин).

28 июля добавляется женский парный разряд (Веснина/Александрова, Андреева/Шнайдер). 29 июля к ним добавляются микст-дуэты (Медведев/Андреева).

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года и по окончании Игр 2024 года станет вторым городом, трижды принимавшим летние Олимпийские игры, после Лондона. Ожидается, что организация и проведение Олимпиады обойдется Франции в 8,3 млрд евро.

Россию отстранили от участия в летних Олимпийских играх 2024 года из-за СВО на Украине. Несмотря на это, 15 российских спортсменов все же прошли квалификацию и приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить в нейтральном статусе. При этом им запретили участвовать в церемонии открытия и закрытия ОИ и демонстрировать национальные символы, в том числе флаг и гимн. Россия после этого приняла решение впервые за 40 лет не транслировать Олимпийские игры на федеральных каналах.