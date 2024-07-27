«Ожидания были завышены»: Авербух назвал открытие Игр в Париже бесовщиной

Российский фигурист, постановщик церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр — 2014 Илья Авербух посмотрел церемонию открытия летних Игр в Париже и заявил, что его не покидало чувство бесовщины, пишет «Матч ТВ» .

«Олимпиада — мировое событие для людей разных культур, религий и традиций. И уважение к этой мировой истории полностью отсутствовало. Мягко говоря, это выглядело спорно. Ощущение бесовщины, к сожалению, не отпускало», — заявил Авербух.

По словам серебряного призера Олимпийских игр по фигурному катанию, организаторы церемонии открытия Игр — 2024 перестарались с желанием продемонстрировать толерантность к меньшинствам.

Епископат Франции также негативно оценил торжественное открытие Игр, заявив, что постановка «Тайной вечери» является издевательством над христианами. Конференция епископов Франции сожалеет, что всему миру пришлось смотреть на таинство в исполнении трансвеститов и трансгендеров.