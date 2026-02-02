Инфантино: ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия санкций с футболистов из РФ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организации следует рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских футболистов в международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky.

По его словам, данные ограничения ничего не дали, а привели «к еще большему разочарованию и ненависти». Инфантино отметил, что необходимо рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд как минимум на молодежном уровне.

Также он не исключил, что организация может изменить правила в будущем. По его словам, надо рассмотреть вопрос закрепления положения о том, чтобы никогда не запрещать национальным командам играть в футбол по политическим причинам.

Российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА в 2022 году.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что уже в 2026 году российские футбольные клубы и сборная вернутся в Европу.

