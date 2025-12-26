сегодня в 21:17

Дюков: российские футбольные клубы и сборная вернутся в Европу в 2026 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что уже в следующем году российские футбольные клубы и сборная вернутся в Европу. Этот вопрос предметно обсудят уже в январе, сообщает Mash .

Возвращение российского футбола в Европу обсудят РФС и Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА). Рассматривается два варианта: отменить запрет или найти техническое решение для участия команд из России.

Также известно, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отменила отстранение от участия в международных соревнованиях российских команд U-17.

