Выбил страйк: хоккеист питерского СКА «ушатал» соперником запасного вратаря

сегодня в 20:52

Курьезный случай произошел в матче КХЛ. Хоккеист питерского СКА Маркус Филлипс жестко встретил соперника у борта. Тот улетел и снес резервного голкипера СКА Егора Заврагина, сообщает SHOT .

Филлипс «ушатал» нападающего белорусской команды Виталия Пинчука. Тот улетел за пределы площадки и снес резервного вратаря петербургского клуба.

Заврагин упал за калитку. Хоккеисты разлетелись в разные стороны, будто кегли в боулинге.

«Да… Я думал, что в хоккее видел все», — заявил спортивный комментатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.