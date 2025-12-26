Выбил страйк: хоккеист питерского СКА «ушатал» соперником запасного вратаря
Фото - © скриншот/Telegram-канал SHOT
Курьезный случай произошел в матче КХЛ. Хоккеист питерского СКА Маркус Филлипс жестко встретил соперника у борта. Тот улетел и снес резервного голкипера СКА Егора Заврагина, сообщает SHOT.
Филлипс «ушатал» нападающего белорусской команды Виталия Пинчука. Тот улетел за пределы площадки и снес резервного вратаря петербургского клуба.
Заврагин упал за калитку. Хоккеисты разлетелись в разные стороны, будто кегли в боулинге.
«Да… Я думал, что в хоккее видел все», — заявил спортивный комментатор.
