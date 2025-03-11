Захарова: атака дронов ВСУ показывает, что ВС РФ берут свое на поле боя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что атака беспилотников противника показывает, что российская армия берет свое на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости .

Она добавила, что теперь спонсоры Киева могут увидеть, что в будущем будут иметь дело «с сорвавшимся с цепи». По ее мнению, бессильная злоба заставляет власти Украины направлять удары против мирных россиян.

Во вторник Захарова сказала, что прибывшей с визитом в Россию делегации ОБСЕ покажут последствия атаки украинских беспилотников на Московский регион.

Как ранее заявили в Минобороны РФ, прошлой ночью в небе над страной перехватили 337 беспилотников. Над территорией Московского региона ликвидировали 91 дрон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенту Владимиру Путину доложили об атаке дронов на Подмосковье и столицу.