сегодня в 11:48

Путину доложили об атаке беспилотников на Московский регион

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что главе государства Владимиру Путину доложено об атаке беспилотников на Подмосковье и столицу, сообщает ТАСС .

«Естественно верховному главнокомандующему докладывают об этом», — подчеркнул Песков.

Как ранее заявили в Минобороны России, прошлой ночью в небе над Россией перехватили 337 беспилотников. Над территорией Московского региона ликвидировали 91 дрон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в результате атаки погибли двое сотрудников «Мираторга».

«Удар БПЛА пришелся на парковку в 05:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — подчеркнул Воробьев.