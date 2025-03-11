сегодня в 11:29

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прибывшей с визитом в Россию делегации ОБСЕ покажут последствия атаки украинских беспилотников на Московский регион. Об этом сообщает ТАСС .

По ее словам, что атака БПЛА на столицу и Подмосковье на деле покажет генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, что представляет из себя правящий на Украине киевский режим.

«По несчастливому стечению обстоятельств, которое стало уже регулярным, (генсек ОБСЕ — ред.) попал — не физически сам, но находясь в географической точке — под атаку киевскорежимных вэсэушных дронов», — уточнила Захарова.

Она добавила, что БПЛА ВСУ направлялись в том числе на столицу, когда в городе находилась высокопоставленная международная делегация.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Захарову, генсекретаря ОБСЕ уже везут на место падения беспилотников.

По данным Минобороны, прошлой ночью в небе над Россией перехватили 337 беспилотников. Над территорией Московского региона уничтожили 91 дрон.