ВСУ перебрасывают свои силы из Сум в ДНР для закрытия «треснувшего» фронта

ВСУ терпят поражение на покровском и константиновском направлениях, потому они перемещают свои силы из Сум в Донецкую Народную Республику, сообщает Mash .

По предварительным данным, украинские войска переместили с сумского направления около трети своих формирований. Бойцы из 155-бригады морпехов рассказали, что обученных частей ВСУ там уже почти не осталось. В пределах линии боевого столкновения находятся в основном иностранные наемники.

Все это происходит из-за «треснувшего» фронта на покровском и константиновском направлениях. Украинские силы испытывают там нехватку солдат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у ВСУ здесь возникли большие проблемы.

Между тем украинские войска пытаются штурмовать Теткино в Курской области, чтобы создать видимость, что они все еще могут идти в атаку. Их попытки пресекаются.

По другим данным, ВСУ хотят создать угрозы в Черниговской области, которая находится неподалеку от Брянска.

Ранее ВС РФ продвинулись на 10 км за день в ДНР. Фронт ВСУ разваливается под давлением российских войск.