Фронт Вооруженных сил Украины разваливается под давлением российских войск в Донецкой Народной Республике. На этом направлении ВС РФ продвинулись на 10 км за день, сообщает SHOT .

По данным мониторинговых каналов противника, российские войска за сутки успешно провели рывок между Добропольем и Константиновкой в ДНР. По информации украинских военкоров, российские войска атакуют малыми группами. Они проникают в тыл противника, обходя укрепрайоны, затем закрепляются там.

Ряд украинских военных каналов пишет, что ВС РФ удалось перерезать трассу между Краматорском и Добропольем на западе Донецкой Народной Республики.

Российские военные корреспонденты просят не спешить с выводами и дождаться данных от Минобороны РФ. Также они добавляют, что у украинских солдат отсутствует единая линия фронта. Помимо этого, у ВСУ острая нехватка бойцов.