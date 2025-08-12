Зеленский признал проблемы на фронте на покровском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ терпят поражение в районе города Доброполье на красноармейском (покровском) направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Украинский лидер заслушал доклады военных. Он уточнил, что особенно неприятная обстановка для ВСУ складывается в районе города Доброполье на красноармейском (покровском) направлении.

По словам Зеленского, будут «сделаны там шаги, чтобы исправить ситуацию». Он добавил, что собирается «мобилизовать партнеров» Украины, с которыми были достигнуты договоренности.

Отдельно Зеленский отметил Нидерланды. Он назвал эту страну одной из лидеров в плане оказания поддержки Киеву в Европе. Сейчас страны договариваются по поводу поставок дронов.

Ранее стало известно, что ВС РФ успешно продвигаются в районе Покровска (Красноармейска) в ДНР. И это продвижение вызывает тревогу в Киеве.