Российские военные успешно продвигаются в районе Покровска (российское название — Красноармейск) в Донецкой Народной Республике. И это продвижение вызывает тревогу в Киеве, особенно на фоне предстоящей встречи американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

В преддверии важных переговоров между Трампом и Путиным, запланированных на 15 августа, успехи российской армии вызвали серьезное беспокойство на Украине. В Киеве наблюдается смешанная реакция растерянности и негодования в связи с текущей военной ситуацией.

По данным зарубежных СМИ, наступление ВС РФ происходит в особенно неблагоприятный для Украины период, когда вооруженные силы страны испытывают трудности с пополнением личного состава и обеспечением достаточного количества боеприпасов.

Обстановка в районе Покровска обостряется. Так, российским силами была перекрыта важная транспортной артерия между населенным пунктом и Добропольем.