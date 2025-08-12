Готовят плацдарм в приграничье: ВСУ хотят вновь напасть на Курскую область

Около 1,5 тыс. украинских военных заметили на границе с Курской областью. Вероятно ВСУ готовят плацдарм, чтобы вновь напасть на регион, сообщает SHOT .

Активность возросла не только среди солдат украинской армии, но также у членов различных формирований и наемников из Бразилии, Мексики, Колумбии.

Формирование плацдарма происходит у населенных пунктов Юрьево и Линово, расположенных в Сумской области.

В минувшие выходные украинская ДРГ пыталась проникнуть в Курскую область неподалеку от Теткина, но получила мощный отпор. ВС РФ, открыв огонь из гаубиц, РСЗО и минометов, уничтожили около 5 групп, которые состояли примерно из 30 солдат противника.

При этом ВСУ продолжают забрасывать небольшие группы бойцов к железной дороге у Нового Пути, но там военные уничтожаются на заминированных участках.

Украинские военные и наемники вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном освобождении региона от войск противника стало известно 26 апреля 2025 года. Предварительный ущерб, нанесенный солдатами ВСУ во время вторжения, достигает 3 млрд рублей.