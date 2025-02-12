В российском регионе 166 мигрантов отправили на СВО
Из Татарстана на СВО отправили 166 мигрантов
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Из Татарстана в зону СВО на Украине отправили 166 мигрантов. Все они заключили контракты с Минобороны России, сообщает Inkazan со ссылкой на замначальника управления по вопросам миграции МВД по республике Антона Губачева.
42 из 166 иностранных добровольцев уже получили российское гражданство.
По данным МВД, в России нелегально живут около 670 000 мигрантов. Большинство из нелегалов — женщины и дети, заявлял первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
Жителям России доступен целый спектр мер поддержки после подписания контакта с Минобороны России. Подробнее о том, какие льготы могут получить российские контрактники, читайте в статье РИАМО.