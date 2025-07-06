С 1 августа США намерены вернуть торговые пошлины ряду стран мира

Американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что с начала августа США планируют возобновить таможенные сборы для государств, не проявивших активности в торговых обсуждениях, пишет РБК .

По словам Бессента, администрация Трампа собирается разослать уведомления примерно сотне стран, с которыми у Америки небольшой товарооборот. В этих письмах будет предупреждение о восстановлении пошлин (объявленных 2 апреля) с 1 августа, если страны не проявят инициативу в переговорах.

«Мы близки к нескольким сделкам. Я ожидаю увидеть несколько крупных объявлений в течение следующих нескольких дней», — заявил Бессент.

Ранее Трамп заявил, что недоволен сложностями в торговле с Евросоюзом, поэтому он принял решение ввести пошлины в 50% с ЕС с 1 июня. Позднее Федеральный суд США 29 мая постановил отменить решение Трампа о введении торговых пошлин на товары из ряда стран. При этом решение суда не отменяет пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, стали и алюминия.

10–11 мая в Швейцарии состоялся первый раунд торговых переговоров между делегациями США и Китая. Стороны договорились о взаимном сокращении пошлин. 9 июня в Лондоне прошел второй раунд переговоров Вашингтона и Пекина, в рамках которого обсуждался вопрос экспорта китайских редкоземельных металлов в США.