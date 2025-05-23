Трамп пригрозил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС

Президент США Дональд Трамп недоволен сложностями в ведении дел с Брюсселем. Поэтому он хочет ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня, сообщает РИА Новости .

По словам республиканца, Евросоюз был создан в первую очередь для того, «чтобы пользоваться США в вопросах торговли». Трамп заявил, что ему трудно вести дела с Брюсселем.

По его словам, переговоры ЕС и США «ни к чему не ведут». В связи с этим Трамп предложил ввести 50-процентные тарифы в отношении блока. Он уточнил, что пошлина не будет взиматься, если товар будет изготовлен непосредственно в США.

Также республиканец рассказал о дефиците торгового баланса в размере более 250 млн долларов в год. По его словам, к такой ситуации привели торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы и т.д.

Ранее президент США пригрозил Apple пошлинами в 25%, если iPhone не начнут производить в США. По его словам, он уже «давно» советовал гендиректору корпорации Тиму Куку перенести производство в Штаты.