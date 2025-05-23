Трамп поставил Apple ультиматум и пригрозил пошлинами в 25%

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что введет против компании Apple пошлины в размере минимум 25%, если она не начнет производить iPhone только на американской территории. По словам политика, он уже «давно» советовал гендиректору корпорации Тиму Куку перенести производство в их страну.

«Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что я ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут производиться и собираться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще», — написал Трамп.

В противном случае, по словам американского президента, Apple придется платить государству минимум 25-процентные пошлины.

Неделей ранее Дональд Трамп заявил, что в течение 2-3 недель США введут новые пошлины против всех стран, которые не заключили с ними торговые соглашения. До этого он уже вводил крупные тарифы против Китая, что называли «торговой войной».