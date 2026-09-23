В Одинцовском округе создали онлайн-симулятор робототехники

Специалисты центра «Роболатория» из Одинцовского округа создали русскоязычную платформу для изучения робототехники. За первые месяцы ею воспользовались более 14 тыс. человек, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Специалисты центра молодежного инновационного творчества «Роболатория» разработали платформу «Урокробототехники.РФ». Сначала ее создавали для заочных этапов Всероссийского фестиваля робототехники РОБОСИТИ, чтобы участники из разных регионов могли выполнять задания без собственного оборудования. Позже платформа стала самостоятельным инструментом для уроков и кружков.

Сервис работает в браузере без установки и регистрации. Пользователь собирает схемы из виртуальных компонентов, пишет программы для плат Arduino и ESP32 и проверяет результат, в том числе с помощью виртуального осциллографа. Платформа поддерживает цифровую и аналоговую схемотехнику, а русскоязычный ИИ-помощник отвечает на вопросы по электронике.

«Мы сделали полностью русскоязычную среду, где школьник собирает робота и электронную схему прямо в браузере — без установки программ, без закупки деталей и без риска что-то сжечь. Ошибиться можно сколько угодно раз», — рассказал директор АНО ДО «Роболатория» Дмитрий Мартынов.

Платформу используют школы, колледжи и вузы разных регионов России на занятиях и в дистанционном обучении. На ней проходят практику участники Всероссийской олимпиады школьников по информатике, а также проводят заочный отборочный этап фестиваля РОБОСИТИ 2026–2027.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.