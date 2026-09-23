В Одинцовском округе завершат ремонт комплекса «Старый городок» в 2026 году

Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок» в Одинцовском округе к 23 сентября выполнен на 97%. Работы планируют завершить в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В поселке «Старый городок» Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт одноименного физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 1870,3 кв. м. Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

«Сегодня на объекте работают 20 человек. Строители ведут пусконаладочные работы, занимаются сборкой и расстановкой мебели, завершают отделочные работы и благоустройство прилегающей территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

Подрядчик демонтировал старое оборудование и покрытия. В комплекс работ входят ремонт кровли и фасада, замена инженерных сетей, радиаторов и сантехники. В здании также обустраивают полы и потолки, проводят отделку и устанавливают современное оборудование. Завершить капитальный ремонт планируют в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.