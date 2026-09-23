В Коломне после обращений жителей снесли здание бывшей подстанции

Аварийное здание бывшей трансформаторной подстанции на улице Дзержинского в Коломне демонтировали после обращений жителей, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажное кирпичное здание 1970-х годов постройки находилось рядом с домом № 2 на улице Дзержинского. Его давно не использовали по назначению, и оно частично разрушилось.

Жители просили снести бесхозяйную постройку и привести прилегающую территорию в порядок. Здание включили в перечень объектов для ликвидации, затем демонтировали. Участок расчистили от строительного мусора. Дальнейшее использование территории определит администрация.

Всего в городском округе Коломна выявили 392 объекта незавершенного строительства. Из них 270, или 69%, снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства. Эта работа продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.