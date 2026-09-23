Баскетбольная спортшкола Мытищ отметит 65-летие 2 октября

Юбилейный вечер пройдет 2 октября в ДК «Яуза» по адресу: улица Мира, 2А. Начало — в 17:00, сбор гостей — с 16:00 до 16:30. Школа приглашает воспитанников, выпускников разных лет, родителей и всех, кто участвовал в ее жизни.

Школа основана в 1961 году и считается одной из сильнейших баскетбольных школ Подмосковья. Ее программа охватывает обучение базовым навыкам и дальнейшую спортивную подготовку.

В школе сохраняют преемственность поколений: бывшие воспитанники возвращаются сюда тренерами, а выпускники приводят своих детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.