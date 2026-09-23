В Воскресенске 22 сентября провели для школьников «Дорожную азбуку»

Второклассники лицея имени Н. И. Макарова 22 сентября повторили правила дорожного движения на занятии в парке «Москворецкий» в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие «Дорожная азбука» прошло 22 сентября в парке культуры и отдыха «Москворецкий» для второклассников лицея имени Н. И. Макарова. Его цель — помочь детям закрепить правила безопасного поведения на дороге.

Школьники разгадывали тематические загадки, отвечали на вопросы викторины и повторяли правила для пешеходов и велосипедистов. В завершение дети участвовали в подвижных играх, моделируя дорожные ситуации.

Организаторы отметили, что такие занятия помогают детям не только запомнить правила, но и научиться применять их на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.