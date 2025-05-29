Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом торговые пошлины

«Оспариваемые указы о введении пошлин будут упразднены, их действие будет приостановлено на постоянной основе», — говорится в документах.

При этом решение суда не отменяет пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, стали и алюминия.

Ранее Трамп заявил, что недоволен сложностями в торговле с Евросоюзом. Поэтому он принял решение ввести пошлины в 50% с ЕС с 1 июня.

По его словам, переговоры ЕС и США «ни к чему не ведут». В связи с этим Трамп предложил ввести 50-процентные тарифы в отношении блока. Он уточнил, что пошлина не будет взиматься, если товар будет изготовлен непосредственно в США.