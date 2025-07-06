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Дожди и грозы накроют Петербург, пока в Москве будет жара

На следующей неделе в Москве температура воздуха будет жаркой — около 30 градусов тепла каждый день. В это же время в Санкт-Петербурге ожидаются прохлада, дожди и грозы, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

7 июля в городе на Неве будут дожди и грозы. Днем температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла.

8 июля тоже ожидаются дожди и грозы. Температура от 20 до 22 градусов тепла.

9 июля дождей не будет. Температура воздуха ожидается на уровне от 20 до 22 градусов тепла.

10 июля в Петербурге снова ожидается дождь. Температура воздуха опустится до 18-20 градусов тепла.

11 июля в городе на Неве снова ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 19 до 21 градусов тепла.

12 и 13 июля в Петербурге снова будут дожди. Температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла.