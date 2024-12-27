Контрактникам ВС России напомнили про банковские, налоговые и другие виды льгот

Лица, заключившие контракт с Минобороны России на военную службу, получают целый спектр мер региональной и федеральной поддержки. Среди последних — банковские, налоговые льготы, льготы для ветеранов боевых действий и другие преференции.

Среди банковских льгот военнослужащим доступны кредитные каникулы как по потребительскому, так и по ипотечному займу. Оформить «каникулы» можно до конца 2024 году. Долги военного также будут списаны, если он получит инвалидность I группы или погибнет в ходе боевых действий.

Законодательство России не устанавливает ограничений на неоднократное предоставление льготного периода в пределах предусмотренного срока на обращение за предоставлением кредитных каникул.

Участникам спецоперации доступны также налоговые льготы. Армейцы не будут платить НДФЛ по ряду видов доходов, в том числе полученным из-за прекращения обязательства по договору займа или в виде денежной помощи, которую получателю выделил работодатель из-за ранения в ходе СВО. Бойцы также освобождаются от уплаты госпошлины при замене документов.

Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, освобождаются от начисления пеней за неоплату услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт. В отношении военных также нельзя вводить меры по приостановке и ограничению коммунальных услуг. Кроме того, участник спецоперации может получить рассрочку платежей за коммунальные услуги, предоставив необходимые документы в управляющую компанию.

Также стоит учитывать, что военная служба или участие в СВО помогают поступать в вузы. Это рассматривается как индивидуальные достижения абитуриента.

Участники СВО могут поступать в высшие учебные заведения по отдельной квоте, а на программы среднего профобразования можно зачислиться без учета оценок в аттестате и наличия договора о целевом обучении. Кроме того, участвующие в спецоперации студенты, не имеющие академических задолженностей, могут перевестись с платного обучения на свободные бюджетные места. Демобилизовавшиеся бойцы СВО, в свою очередь, также могут пройти бесплатное профессиональное обучение.

Всем участникам спецоперации доступны и другие льготы, поскольку каждый из них имеет статус ветерана боевых действий. Ветеранское удостоверение позволяет получить в том числе льготы по пенсионному обеспечению, профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счет средств работодателя, компенсацию платы за наем или содержание жилого помещения в размере 50%, а также другие преимущества.

Участники СВО могут оформить удостоверение ветерана боевых действий в беззаявительном порядке по решению уполномоченных органов.

Вместе с тем военные, принимавшие участие в спецоперации на Украине, могут возвращать деньги за неиспользованную турпутевку и бесплатно получать юридическую помощь. В отношении бойцов СВО также приостанавливается ряд исполнительных производств и судебное производство. Период участия в спецоперации, кроме прочего, будет зачисляться в страховой стаж для пенсии в двойном размере.

В случае смерти фронтовика он имеет право быть похороненным на воинском кладбище. Затраты на погребение погибшего возьмет на себя государство.

Подробнее о региональных выплатах и льготах участникам СВО, предоставляемых Московской областью, читайте в статье РИАМО.