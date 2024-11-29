Выплаты контрактникам ВС РФ в Подмосковье: суммы, льготы, гарантии

Правительство Московской области предоставляет целый спектр региональных льгот и гарантий для лиц, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России. Среди них — выплаты за поступление в армию и ранения, преференции ветеранам и инвалидам боевых действий и право на обучение в вузах на бюджетной основе.

Лицу, подписавшему в Подмосковье контакт с Минобороны с 21 октября по 31 декабря 2024 года на срок не менее одного года, полагается целый пакет мер поддержки. Региональное правительство гарантированно адресует ему единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, а в зоне боевых действий оклад бойца будет начинаться от 205 000 рублей.

Если подмосковные бойцы подписали контракт на службу сроком более 1 года до 1 июля 2024 года, то им полагается разовая федеральная выплата в 195 000 рублей. Если контракт сроком более чем на 1 год заключен с 1 августа по 31 декабря 2024 года, то разовая федеральная выплата выплата будет более чем вдвое выше — 400 000 рублей.

Для военнослужащих на контрактной основе также предусмотрены льготы по ранению в соответствии с новыми постановлениями и президентским указом. В зависимости от тяжести увечья сумма выплаты может достигать 3 миллионов рублей (за легкое ранение — от 100 тыс. руб.). Если увечье, полученное в боях, привело к инвалидности, то военнослужащему выдадут 4 миллиона рублей (с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении ранения).

Кроме того, армейцам из Московкой области также доступна бесплатная реабилитация по ранению в Центре «Ясенки» (проживание и питание на 21 день) и страховая компенсация за ранение на сумму 82 000 — 327 000 рублей. Для получения этой компенсации солдату нужно обратиться в военкомат, воинскую часть или СОГАЗ.

После получения ветеранского удостоверения военнослужащие также могут рассчитывать на новые льготы. При предъявлении удостоверения фронтовики бесплатно пользуются общественным транспортом, получают бесплатные протезы и ортопедические изделия, а также компенсацию за капремонт и жилое помещение. Помимо этого, Подмосковье выделяет ветеранам боевых действий 50% льготы на транспортный налог.

Инвалиды боевых действий получают разовую федеральную выплату в 3 000 000 рублей, страховую компенсацию в размере 800 000 — 2 500 000 рублей, ежемесячную выплату в 6-7 тысяч рублей, ежемесячную компенсацию и санаторно-курортную путевку с проездом к месту лечения (4500 — 22 900 рублей) и дополнительное пенсионное обеспечение на 1000 рублей.

Для инвалидов СВО предусмотрены поддержка в получении паллиативной медпомощи, выделение помощи в медицинских организациях, где боец обслуживался до выхода на пенсию, и технических средств реабилитации, не входящих в Федеральный перечень. Под потребности инвалидов помогут адаптировать жилье, им также выделят отпуск в любое удобное время и бесплатные зарегистрированные лекарства и медизделия.

Каждый участник СВО, заключивший контракт на службу в Подмосковье, также имеет дополнительное право на бюджетное обучение в высших учебных заведениях, использование 35-дневного отпуска в удобное время, бесплатную трехнедельную реабилитацию в Центре «Ясенки» с проживанием и питанием и бесплатное протезирование зубов.

Помимо этого, льготы от Московской области также предоставляются членам семей участников спецоперации.