Стало известно количество мигрантов, нелегально проживающих в России

Первый замминистра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что на сегодняшний день на территории России нелегально находятся 670 тысяч человек.

Он подчеркнул, что данные граждане иностранных государства находится на территории РФ незаконно. При этом большинство из них — женщины и дети.

Генерал-полковник полиции отметил, что до 30 апреля текущего года у нелегальных мигрантов есть возможность обратиться в соответствующие госструктуры и правоохранительные органы для решения вопроса о своем правовом положении.

Горовой добавил, что после проверки по базам данных и отсутствия правонарушений, МВД урегулирует правовой статус иностранных гражда. В противном случае им необходимо покинуть страну.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие законы вступают в силу в феврале 2025 года в России. Например, с 5 февраля заработает режим высылки незаконных мигрантов.