Володин напомнил, какие законы вступают в силу в феврале 2025 года в России

В феврале 2025 года вступят в силу шесть законов. О том, когда они начнут действовать и что подразумевают, рассказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 февраля 2025 года вырос размер материнского капитала. Его проиндексировали на 9,5%. Так, за первого ребенка семья получит 690 тыс. рублей и еще 222 тыс. за второго. Также проведут индексацию страховых пенсий до 9,5%.

С 5 февраля 2025 года заработает режим высылки незаконных мигрантов. В рамках него таких людей добавят в особый реестр и заставят уведомлять полицейских о том, где они находятся. Еще нарушители миграционного законодательства не смогут покупать квартиры, автомобили, оформлять кредиты, жениться, выходить замуж и свободно ездить по РФ.

Также с 5 февраля 2025 года начнут действовать административные наказания за нарушения правил въезда в РФ. Еще штрафовать начнут за оказание услуг, которые нельзя оказывать нелегальному мигранту. Полиция может самостоятельно принимать решения о выдворении из России.

С 5 февраля 2025 года начнет действовать закон, в рамках которого с детьми и подростками, совершившими правонарушение, будут работать наставники. Их сможет направлять комиссия по делам несовершеннолетних.

Еще с 5 февраля 2025 года заработает закон о развитии креативных индустрий. Он будет регулировать экономическую деятельность, которая связана с разработкой, распространением и реализацией креативных продуктов.

Также с 5 февраля 2025 года начнет действовать закон об обращении в собственность субъектов России конфискованного имущества. Регионы РФ смогут использовать его по своему усмотрению.

Ранее Володин пообещал пересмотреть в 2025 году нагрузку на российских школьников.