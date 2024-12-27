Володин: нагрузку на российских школьников пересмотрят в 2025 году

В новом году правительство России планирует решать проблему, связанную с высокой учебной нагрузкой, которой подвергаются школьники, сообщает «Царьград» .

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что у властей есть осознание необходимости принятия мер по снижению нагрузки на детей во время образовательного процесса. По его словам, учащиеся проводят около 8-10 часов в день за учебой 6 дней в неделю.

Володин выделил основные трудности, с которыми сталкиваются школьники, основываясь на результатах опроса родителей: обилие сложных домашних заданий, загруженное расписание, занятия во вторую смену, шестидневная учебная неделя и внеурочная деятельность.

Он подчеркнул, что власти осознают важность пересмотра учебной нагрузки в образовательных заведениях.

«Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения. Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым», — заключил Володин.