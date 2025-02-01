сегодня в 02:19

В ООН осудили убийство мирных жителей в Курской области

В ООН выступили против убийств мирных жителей в курском селе Русское Поречное. Об этом заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает РЕН ТВ .

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения», — отметил он.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Русское Поречное нашли в подвалах жилых домов тела мирных жителей, замученных военными ВСУ. Было возбуждено уголовное дело о теракте, повлекшем смерть.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в связи с обнаружением тел заявил, что «от зверств ВСУ стынет кровь».