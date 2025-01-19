Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал новость об обнаружении тел семи мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области. По его словам, от зверств ВСУ стынет кровь.

В освобожденном курском селе в Суджанском районе в подвале обнаружили тела семи мирных жителей, которых украинские нацисты забросали гранатами. Среди них пожилые женщины и мужчины, собака. Некоторые тела разорваны на части.

«Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского. И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники, лживо отворачивая глаза от преступных деяний Киева и блокируя попытки международных расследований», — написал Мирошник в Telegram-канале.

О найденных в Курской области телах мирных жителей сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Бойцы группы Каштана спецназа «Ахмат», которые освободили населенный пункт, отметили, что у людей были связаны руки, одежда разорвана.