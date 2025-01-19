Останки семерых мирных жителей найдены в освобожденном Русском Поречном

Бойцы группы Каштана спецназа «Ахмат», которые освободили населенный пункт, отметили, что у людей были связаны руки, одежда разорвана.

«Судя по одежде загнаны туда они были еще летом, когда враг вторгся на нашу землю. Тогда украинская пропаганда транслировала постановочные кадры „заботы“ ВСУшников о гражданских Суджанского района, но на самом деле происходило страшное — фашисты издевались над русскими людьми… беззащитными, безоружными стариками», — сказано в сообщении российского военного.

Об освобождении села Русское Поречное и ещё трёх населённых пунктов стало известно в пятницу, 17 января.